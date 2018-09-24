2018-09-24T13:16:58+03:00
Звезды

Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль «Евгений Онегин»

Роман прозвучит в сопровождении Академического симфонического оркестра
Анастасия НАЗАРОВА
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Актер театр и кино Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде необычный спектакль (6+) по роману Пушкина «Евгений Онегин» (в сценической версии С. Кржижановского). Мероприятие состоится в Нижегородской филармонии (Кремль,2) 27 октября в 18:30, сообщают организаторы.

Знаменитость прочитает роман в стихах в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Под управлением Александра Скульского прозвучит специально написанная для этого спектакля музыка Сергея Прокофьева, отмеченная остроумными находками, блестящей оркестровкой и редким мелодическим богатством.

Режиссер постановки - мастер художественного слова, педагог и постоянная гостья литературных абонементов филармонии - Антонина Кузнецова.

- Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя по-новому взглянуть на знакомое каждому творение Пушкина, - отмечают организаторы.

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