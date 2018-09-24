Нарушения трудового законодательства выявлены в исправительной колонии №17

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-24T12:27:26+03:00

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Начальнику исправительной колонии №17 внесено представление по факту выявленных нарушений трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сухобезводненская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ИК-17. Установлено, что в апреле один из осужденных, осуществляющий в колонии трудовую деятельность в качестве станочника, на производстве получил тупую травму живота.

При этом комиссия по расследованию несчастного случая не установила основную и сопутствующие причины произошедшего, а также не разработала мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования, направленные на предупреждение аналогичных несчастных случаев.

Вдобавок ко всему событие неправомерно квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством.

По фактам выявленных нарушений начальнику ИК-17 внесено представление, а в отношении ответственного должностного лица озбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.