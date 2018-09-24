2018-09-24T12:12:16+03:00
Общество

Пять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода

Два объекта планируется включить к вечеру 24 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Пять светофорных объектов не функционируют 24 сентября в столице Приволжья. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

На техническом обслуживании находятся светофоры на трех участках: улица Должанская - улица Самаркандская, улица Акимова - улица Пролетарская, улица Новикова Прибоя - улица Глеба Успенского.

От электроснабжения отключены два остальных светофора. С 12:00 до 17:00 не работает объект на участке «улица Кузбасская - улица Электровозная», а с 9:00 до 17:00 - объект на участке «улица Коминтерна - улица Исполкома».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что 23 сентября на проезжей части опрокинулись мотоцикл и легковушка. Сначала ДТП произошло на Окской улице в Подвязье. Там в результате опрокидывания мотоцикла пострадали трое: водителя пришлось госпитализировать. Позже на трассе Владимир-Муром-Арзамас в кювет улетел ВАЗ 21102. Пострадавших также трое.

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