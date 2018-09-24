2018-09-24T12:00:58+03:00
Происшествия

В Нижегородской области легковушка улетела в кювет

Также 23 сентября на проезжей части перевернулся мотоцикл
Анастасия НАЗАРОВА
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Мотоцикл и автомобиль ВАЗ 21102 перевернулись в Нижегородской области 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Сначала с управлением не справился водитель мотоцикла без госномеров. Это случилось в деревне Подвязье Богородского района в 15:45 на Окской улице. В результате ДТП 51-летняя женщина-водитель получила перелом левого плеча и ушибы конечностей. Она госпитализирована. Пострадали и двое ее пассажиров: 56-летний и 30-летний мужчины. Они получили множественные ушибы и ссадины. Все трое были без мотошлемов.

В 19:10 на 183 км трассы Владимир-Муром-Арзамас в кювет улетел ВАЗ 21102. Не справившийся с управлением 35-летний водитель получил перелом ребер. Пострадали и его пассажиры. 33-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, а 43-летняя женщина - сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Все трое после осмотра отпущены.

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