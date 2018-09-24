Житель Богородска получил 9,5 лет колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Житель Богородска отправится в исправительную колонию за разбойные нападения на престарелых женщин. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Богородска, обвинявшегося в совершении пяти преступлений, которые предусмотрены ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).
Установлено, что 46-летний мужчина вместе с неизвестным подельником не раз нападали на одиноких пенсионерок. С июля по сентябрь 2017 года по ночам преступники проникали в дома пожилых женщин, будили их светом от фонаря и требовали отдать им свою пенсию и прочее имущество. При этом злоумышленники угрожали пенсионеркам ножом. У некоторых они отбирали мобильные телефоны, чтобы те не могли позвонить в полицию. Они похитили более 144 тысяч рублей.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.