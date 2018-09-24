Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника сельской администрации Кстовского района. Мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, 46-летний нижегородец, используя подложные документы о выделении сельским поселением в 1990-х годах земельных участков для строительства жилья и огородничества, в 2011-2012 годах приобрел права на четыре участка на территории городской агломерации и на один участок в городской черте приволжской столицы.
Преступными действиями мужчины двум муниципальным образованиям Нижегородской области причинен совокупный ущерб на сумму более 7,5 миллиона рублей.
За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.