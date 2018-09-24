2018-09-24T11:20:21+03:00
Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей

46-летний мужчина осуществлял махинации с покупкой земельных участков
Анастасия НАЗАРОВА
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника сельской администрации Кстовского района. Мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 46-летний нижегородец, используя подложные документы о выделении сельским поселением в 1990-х годах земельных участков для строительства жилья и огородничества, в 2011-2012 годах приобрел права на четыре участка на территории городской агломерации и на один участок в городской черте приволжской столицы.

Преступными действиями мужчины двум муниципальным образованиям Нижегородской области причинен совокупный ущерб на сумму более 7,5 миллиона рублей.

За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.

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