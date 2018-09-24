2018-09-24T10:30:11+03:00
Спорт

Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме

Первый выездной матч с действующим чемпионом МХЛ состоялся 23 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в первом выездном матче сезона со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1). Об этом сообщается на сайте ХК «Торпедо».

В начале первого периода подопечные Вячеслава Рьянова рванули к чужим воротам. Денис Почивалов, оставив не у дел защитника хозяев, точно бросил «с кистей» и открыл счет - 0:1. Ответ «Локо» последовал через три с половиной минуты. Илья Николаев получил в свое распоряжение выход «один в ноль» и реализовал свой шанс - 1:1. Вернуть себе лидерство нижегородцы могли за минуту до перерыва, однако Кирилл Клоповне реализовал буллит.

Во втором периоде заброшенных шайб не было. А на старте третьего игрового отрезка «Чайка» обязана была выходить вперед, получив две полноценные минуты на игру в формате «пять на три». Однако игра перешла в овертайм, за 8 секунд до конца «Локо» вырвал победу у «Чайки» (отличился Михаил Беляев).

Вторая встреча соперников пройдет 24 сентября также на выезде.

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