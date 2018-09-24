Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-24T09:27:31+03:00

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Выставка картин протоиерея Евгения Юшкова «Фиваида» (0+) откроется в центре культуры «Рекорд» 25 сентября. Об этом сообщают организаторы.

«Священническим словом в красках» назвали на одной из выставок в Нижнем Новгороде творчество отца Евгения. Темы его творчества - природа, сюжетные зарисовки, размышления о Боге и святых отшельниках. Выставка, представленная в ротонде «Рекорда» - это пятнадцать живописных полотен, среди которых то, что дало ей название. Картина «Фивиада» посвящена отцам-пустынникам, ушедшим от мира, от людей, чтобы быть с Богом, созерцать Его.

Всеми данными от природы талантами - словом, кистью, умением слышать, любить и убеждать людей - протоиерей Евгений Юшков доносит мысль о необходимости единения человека с Богом.

Добавим, что 13 лет назад были опубликованы дневниковые записи священника-художника под таким же названием - «Фиваида».

Выставка будет работать до 9 октября. Вход свободный.