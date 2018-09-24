2018-09-24T09:27:31+03:00
Звезды

Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»

В экспозиции представлено 15 живописных полотен протоиерея
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выставка картин протоиерея Евгения Юшкова «Фиваида» (0+) откроется в центре культуры «Рекорд» 25 сентября. Об этом сообщают организаторы.

«Священническим словом в красках» назвали на одной из выставок в Нижнем Новгороде творчество отца Евгения. Темы его творчества - природа, сюжетные зарисовки, размышления о Боге и святых отшельниках. Выставка, представленная в ротонде «Рекорда» - это пятнадцать живописных полотен, среди которых то, что дало ей название. Картина «Фивиада» посвящена отцам-пустынникам, ушедшим от мира, от людей, чтобы быть с Богом, созерцать Его.

Всеми данными от природы талантами - словом, кистью, умением слышать, любить и убеждать людей - протоиерей Евгений Юшков доносит мысль о необходимости единения человека с Богом.

Добавим, что 13 лет назад были опубликованы дневниковые записи священника-художника под таким же названием - «Фиваида».

Выставка будет работать до 9 октября. Вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме
Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу
В Дзержинске полицейские раскрыли кражу
ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ
Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября
Дом с надворными постройками сгорел в Лукояновском районе
"Реквием" Моцарта прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета
Сильные порывы ветра ожидаются в Нижнем Новгороде 23 сентября
В Арзамасском районе задержан мужчина, подозреваемый в даче ложных показаний
Полицейские разоблачили лжесвидетельницу в Краснобаковском районе
Нижегородская область по итогам августовских торгов сэкономила 58,6 миллиона рублей
Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!"
15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена
Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники
ФК "Нижний Новгород" сыграет против "Ротора" 23 сентября
Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО
На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий
В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело
Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело
Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года