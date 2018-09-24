2018-09-24T09:20:19+03:00
Происшествия

В Дзержинске полицейские раскрыли кражу

Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде
Анастасия НАЗАРОВА
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В Дзержинске сотрудники полиции раскрыли кражу. Подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть отдела полиции №2 Управления МВД России по Дзержинску поступило сообщение о том, что 30 июля 2018 года неизвестный, находясь в торговом зале одного из магазинов, расположенных по улице Пожарского, тайно, путем свободного доступа, похитил товар на сумму свыше двух тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 32-летний житель поселка Петряевка.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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