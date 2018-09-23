2018-09-23T20:33:42+03:00
Спорт

ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ

Матч состоялся на стадионе "Волгоград Арена" 23 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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ФК "Нижний Новгород" уступил "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ 23 сентября. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В первом тайме на 29-й минуте мяч в ворота соперника отправил Андрей Мязин - 1:0. С таким счетом команды ушли на перерыв.

На 59-й минуте второго тайма Максим Палиенко заработал штрафной. И сам же Палиенко прямым ударом отправил мяч в ворота противника - 1:1. На 79-й минуте Камиль Муллин переиграл Анисимова - 2:1. Исправить ситуацию подопечные Дмитрия Черышева не смогли.

По итогам встречи "Ротор" находится на 17-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, а "Нижний Новгород" - на 7-й строчке.

Накануне матча защитник ФК "НН" Юрий Морозов заявил, что "Ротор" - команда с амбициями.

- Она укомплектована хорошими футболистами, но что-то волгоградцы пока буксуют. Надеюсь, пробуксовка эта продолжится и в матче с нами, - сказал футболист.

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