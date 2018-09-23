2018-09-23T17:33:12+03:00
Происшествия

Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области

Также в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ночью полыхал гараж
Анастасия НАЗАРОВА
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Четыре пожара произошло в Нижегородской области в первой половине дня 23 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Так, в 2:35 поступило сообщение о возгорании в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там пришлось тушить пожар, случившийся в гараже. Площадь возгорания - 20 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 17 человек и четыре единицы техники.

В 6:47 стало известно о пожаре в бане в деревне Большой Сескино Дальнеконстантиновского района. В результате возгорания сгорела кровля и внутренняя отделка бани на площади 20 квадратных метров. Еще одна баня полыхала 23 сентября в 7:26 в деревне Бурцево Балахнинского района. Площадь пожара составила 24 квадратных метров.

В 7:08 появилось сообщение о пожаре в селе Саитовка Починковского района. Там горел личный жилой дом на площади 32 квадратных метра. В результате пожара обгорела внутренняя отделка дома.

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