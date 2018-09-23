2018-09-23T17:16:40+03:00
Общество

Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября

Спасатели напоминают: прятаться под высокими деревьями нельзя
Анастасия НАЗАРОВА
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В ближайшие 1-3 часа 23 сентября местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы и ливни. Непогода сохранится ночью и утром 24 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ и локальными подтоплениями. Возможны происшествия с участием маломерных судов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, активизация оползневых процессов.

Спасатели рекомендуют без особой необходимости не выезжать на личном транспорте. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями, следует держаться подальше от высоких металлических конструкций. Купаться в водоемах тоже не рекомендуется.

Ранее МЧС предупреждала об усилении ветра. Оно сохранится ночью 24 сентября.

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