2018-09-23T15:06:52+03:00
Происшествия

Дом с надворными постройками сгорел в Лукояновском районе

Сообщение о пожаре поступило 22 сентября в 14:37
Анастасия НАЗАРОВА
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Сильный пожар случился в селе Малая Поляна Лукояновского района 22 сентября в 14:37. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара сгорел дом с надворными постройками на площади 44 квадратных метров.

Для ликвидации последствий возгорания привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: восемь человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября загорелся бывший концертный зал "Юпитер" в центре Нижнего Новгорода. Дым от пожара распространился до площади Свободы. Напомним, что в настоящее время здание не эксплуатируется. В помещениях проводятся ремонтные работы.

МЧС напоминает: телефон доверия ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99, телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.

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