2018-09-23T14:45:52+03:00
Звезды

"Реквием" Моцарта прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета

Мессу исполнит Государственный академический русский хор имени Свешникова
Анастасия НАЗАРОВА
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Бессмертное творение В.А. Моцарта "Реквием" прозвучит в исполнении Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова под управлением Евгения Волкова и симфонического оркестра и солистов Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Мероприятие состоится по адресу улица Белинского,59 2 октября в 19:00, сообщает пресс-служба театра.

Дирижер - главный дирижер театра, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин.

"Реквием" Ре минор - последнее, незавершенное произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он работал вплоть до самой смерти - траурная заупокойная месса, написанная на канонический латинский текст. "Реквием" является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений.

Стоимость билетов - 250-550 рублей. Возрастное ограничение 12+.

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