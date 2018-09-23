2018-09-23T13:25:02+03:00
Общество

Сильные порывы ветра ожидаются в Нижнем Новгороде 23 сентября

Неблагоприятные погодные явления сохранятся ночью
Анастасия НАЗАРОВА
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МЧС предупреждает нижегородцев об усилении южного, переходящего на северо-западный, ветра порывами 15-20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области в ближайшие 1-3 часа 23 сентября, с сохранением в первую половину ночи 24 сентября.

Специалисты дают несколько рекомендацию населению: "Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва".

Если непогода застала в автомобиле или помещении, нельзя покидать укрытие, пока не минует гроза. На случай отключения электроэнергии в доме в качестве источника света лучше использовать электрические фонари. Внимательность понадобится и в обращении с огнем.

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