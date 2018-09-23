2018-09-23T13:16:26+03:00
Происшествия

В Арзамасском районе задержан мужчина, подозреваемый в даче ложных показаний

Вина местного жителя уже доказана в суде
Анастасия НАЗАРОВА
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Полицейские задержали жителя Арзамасского района, подозреваемого в даче ложных показаний. Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина проходил свидетелем по уголовному делу.

Вина его доказана в суде. Гражданин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.

Напомним, что дача заведомо ложных показаний влечет за собой уголовную ответственность, которая устанавливается статьей 307 Уголовного кодекса РФ.

Ранее "Комсомолка" писала про 32-летнюю жительницу Краснобаковского района, которая обратилась в полицию с просьбой найти обокравшего ее преступника. В итоге выяснилось, что никакой кражи не было. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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