2018-09-23T13:05:08+03:00
Происшествия

Полицейские разоблачили лжесвидетельницу в Краснобаковском районе

Женщине грозит до двух лет лишения свободы
Анастасия НАЗАРОВА
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Уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос) возбуждено в отношении 32-летней жительницы Краснобаковского района. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина пришла в полицию и заявила, что у нее украли 10 тысяч рублей. Получив предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, она все-таки написала заявление о краже. По ее словам, преступление совершил неизвестный ей человек.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что женщина умышленно сообщила о якобы совершенной краже. Показания ее не нашли подтверждения.

В итоге местная жительница созналась, что никакой кражи не было. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Добавим, что санкцией статьи 306 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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