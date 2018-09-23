Нижегородская область по итогам августовских торгов сэкономила 58,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-23T12:30:38+03:00

Торги были проведены на сумму в размере 1,2 млрд рублей

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В августе 2018 года экономия по результатам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 58,6 миллиона рублей. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Государственное казенное учреждение "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 161 процедуру торгов на сумму в размере 1,2 миллиарда рублей. Экономия составила 58,6 миллиона рублей: 49,5 млн - на выполнение работы по содержанию и ремонту автодорог, 2,9 млн - на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и 2,2 млн - на капремонт социально значимых объектов.

Отмечается также, что в августе удалось определить поставщиков в 95 процедурах, из них 72 организации зарегистрированы в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин заявлял о важности сокращения административных барьеров для предпринимателей и более активного привлечения малого и среднего бизнеса к участию в закупках.