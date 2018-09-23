Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!"

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-23T12:11:26+03:00

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Нижегородцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!". Конкурс, приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, проходит с 30 июля по 17 октября 2018 года, сообщает пресс-служба центра культуры "Рекорд".

Номинаций несколько: "Уютный город" (проекты, направленные на благоустройство и развитие комфортной городской среды); "Благое дело" (проекты, направленные на оказание помощи незащищённым слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым и одиноким людям); "Здоровое поколение" (проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни) и "Над городом Горьким" (проекты, направленные на поддержку деятельности творческих коллективов или солистов-исполнителей, выступающих на общественных началах; а также проекты граждан, занимающихся на общественных началах организацией деятельности клубов по интересам, любительских театров).

Победителей конкурса ждет премия в размере 10-60 тысяч рублей.

Ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте "Рекорда".