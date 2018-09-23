2018-09-23T12:11:26+03:00
Общество

Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!"

Победителей ждет денежная премия
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородцев приглашают поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!". Конкурс, приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, проходит с 30 июля по 17 октября 2018 года, сообщает пресс-служба центра культуры "Рекорд".

Номинаций несколько: "Уютный город" (проекты, направленные на благоустройство и развитие комфортной городской среды); "Благое дело" (проекты, направленные на оказание помощи незащищённым слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов, пожилым и одиноким людям); "Здоровое поколение" (проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни) и "Над городом Горьким" (проекты, направленные на поддержку деятельности творческих коллективов или солистов-исполнителей, выступающих на общественных началах; а также проекты граждан, занимающихся на общественных началах организацией деятельности клубов по интересам, любительских театров).

Победителей конкурса ждет премия в размере 10-60 тысяч рублей.

Ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте "Рекорда".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильные порывы ветра ожидаются в Нижнем Новгороде 23 сентября
В Арзамасском районе задержан мужчина, подозреваемый в даче ложных показаний
Полицейские разоблачили лжесвидетельницу в Краснобаковском районе
Нижегородская область по итогам августовских торгов сэкономила 58,6 миллиона рублей
15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена
Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники
ФК "Нижний Новгород" сыграет против "Ротора" 23 сентября
Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО
На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий
В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело
Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело
Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года