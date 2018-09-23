2018-09-23T11:45:28+03:00
Общество

15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена

Поиски девушки велись меньше суток
Анастасия НАЗАРОВА
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Поисково-спасательный отряд "Рысь" сообщил о том, что 15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена живой. Больше никаких подробностей нет.

"Комсомолка" писала, что подросток ушла из дома 22 сентября в 7:30, и больше ее никто не видел. Отмечалось, что у нее шишка на нижней губе и порезы на левой руке.

Напомним, в течение двух месяцев в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка пропала в СНТ "Борок" Кстовского района 1 августа, когда вечером поехала кататься на своем красном велосипеде.

23 сентября в 10:00 около садового товарищества добровольцы снова ждали всех неравнодушных, чтобы продолжить поиски ребенка.

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