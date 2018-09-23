Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-23T10:54:30+03:00

Торжественный старт автопробега был дан 4 сентября в Китае

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Выставка газомоторной техники пройдет в Нижневолжской набережной в рамках международного автопробега газомоторной техники "Газ в моторы", который проводят крупнейшие энергетические компании России, Китая и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Автопробег стартовал 4 сентября в китайском Жудуне. Его цель - показать масштаб использования действующей газозаправочной инфраструктуры и ее перспективы на трансконтинентальном транспортном маршруте «Европа-Китай".

В автопробеге участвуют российские газомоторные автомобили производства «Группы ГАЗ», «РариТЭК», «КАМАЗ», «УАЗ» и «АВТОВАЗ», работающие на сниженном и компримированном природном газе. Протяженность маршрута - 9881 километр.

Нижний Новгород встретит автопробег 28 сентября у подножия Чкаловской лестницы. В 9:00 состоится встреча автоколонны, до 11:00 на площадке у Катера «Герой» будет развернута выставка газомоторной техники.