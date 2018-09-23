2018-09-23T10:54:30+03:00
Общество

Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники

Торжественный старт автопробега был дан 4 сентября в Китае
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выставка газомоторной техники пройдет в Нижневолжской набережной в рамках международного автопробега газомоторной техники "Газ в моторы", который проводят крупнейшие энергетические компании России, Китая и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Автопробег стартовал 4 сентября в китайском Жудуне. Его цель - показать масштаб использования действующей газозаправочной инфраструктуры и ее перспективы на трансконтинентальном транспортном маршруте «Европа-Китай".

В автопробеге участвуют российские газомоторные автомобили производства «Группы ГАЗ», «РариТЭК», «КАМАЗ», «УАЗ» и «АВТОВАЗ», работающие на сниженном и компримированном природном газе. Протяженность маршрута - 9881 километр.

Нижний Новгород встретит автопробег 28 сентября у подножия Чкаловской лестницы. В 9:00 состоится встреча автоколонны, до 11:00 на площадке у Катера «Герой» будет развернута выставка газомоторной техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сильные порывы ветра ожидаются в Нижнем Новгороде 23 сентября
В Арзамасском районе задержан мужчина, подозреваемый в даче ложных показаний
Полицейские разоблачили лжесвидетельницу в Краснобаковском районе
Нижегородская область по итогам августовских торгов сэкономила 58,6 миллиона рублей
Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!"
15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена
ФК "Нижний Новгород" сыграет против "Ротора" 23 сентября
Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО
На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий
В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело
Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело
Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года