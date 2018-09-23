Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО

СЕГОДНЯ 09:24 2018-09-23T09:24:59+03:00

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Нижегородская область лидирует по объемам площадей картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в Приволжском федеральном округе. Площадь уборки картофеля в 2018 году составляет 14,2 тысячи гектаров, сообщает региональный минсельхоз.

На 21 сентября нижегородские аграрии убрали 8 тысяч гектаров картофеля, выкопали 194,3 тысячи тонн клубней средней урожайности (243,6 ц/га).

Как отметил и. о. главы профильного министерства Алексей Морозов, регион входит в топ-10 крупных картофелеводческих регионов РФ. Ежегодно урожай в среднем составляет 800 тысяч тонн, что, по словам Морозова, в полной мере обеспечивает внутренние потребности в этой культуре.

- Картофель нового урожая уже поступил в продажу. Кроме того, идет его закладка на хранение и засыпку семян, добавил эксперт.

Напомним, глава региона Глеб Никитин поручил увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании примерно на 200 миллионов рублей (до 1,4 млрд рублей). На эти деньги аграрии могли закупить горюче-смазочные материалы, семена, удобрения, запчасти для спецтехники и прочее.