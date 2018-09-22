На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-22T18:50:19+03:00

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24 сентября 2018 года в Нижегородском кремле Президент Российской академии наук Александр Сергеев проведет совещание с вузовской и научной общественностью региона.

На встрече речь пойдет о подготовке предложений для включения Нижегородской области в национальный проект «Наука» и создания на территории региона научно-образовательного центра ядерных и иных высоких технологий.

- Нижегородский регион первым поддержал эту инициативу, именно поэтому для формирования концепции научно-образовательного центра на территории области совещание проведет Президент Российской академии наук Александр Сергеев, — рассказал заместитель губернатора Сергей Шевченко.

Напомним, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях с приоритетами научно-технологического развития.