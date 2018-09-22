В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-22T15:34:51+03:00

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25 сентября в Нижнем Новгороде стартует этап женского Кубка России по волейболу. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба «Спарта», игры пройдут с 25 по 30 сентября на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Северная Звезда» по адресу Львовская 2б.

На этапе Кубка выступят шесть команд, которые сыграют друг с другом в рамках группового турнира.

«Спарта» стартует матчем с «Сахалином». На следующий день нижегородки сыграют с краснодарским «Динамо». Третьим соперником станет владивостокская «Приморочка». Затем «Спарте» предстоит встреча с «Олимпом» из Куйбышева, а завершающим станет поединок с «Динамо-Казанью».

В заключительный день матч с участием нашего клуба начнется в 14:00, а все остальные встречи нижегородок намечены на 19:00.

Ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка России усилила нижегородскую «Спарту».

Вход на матчи свободный.