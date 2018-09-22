В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
25 сентября в Нижнем Новгороде стартует этап женского Кубка России по волейболу. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба «Спарта», игры пройдут с 25 по 30 сентября на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Северная Звезда» по адресу Львовская 2б.
На этапе Кубка выступят шесть команд, которые сыграют друг с другом в рамках группового турнира.
«Спарта» стартует матчем с «Сахалином». На следующий день нижегородки сыграют с краснодарским «Динамо». Третьим соперником станет владивостокская «Приморочка». Затем «Спарте» предстоит встреча с «Олимпом» из Куйбышева, а завершающим станет поединок с «Динамо-Казанью».
В заключительный день матч с участием нашего клуба начнется в 14:00, а все остальные встречи нижегородок намечены на 19:00.
Ранее сообщалось, что пятикратная чемпионка России усилила нижегородскую «Спарту».
Вход на матчи свободный.