Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:17 2018-09-22T15:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Балахнинским МСО СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего водителя автобуса междугородного сообщения. Водитель перевозил пассажиров на транспорте, который не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

По версии следствия, 19 сентября 2018 года в утреннее время автобус марки «ГАЗ 322132», вез пассажиров по маршруту – Заволжье – Нижний Новгород – Городец. Водителя остановили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Балахнинскому району.

- При осмотре транспортного средства, перевозившего пассажиров, сотрудники выявили наличие технических неисправностей, которые не отвечают требованиям безопасности, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Нижегородской области.

Подозреваемый ранее не судим, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.