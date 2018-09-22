Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-22T14:05:23+03:00

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Следователи следственного отдела по городу Арзамас СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту смерти 92-летней женщины. По подозрению в совершении данного преступления задержан муж потерпевшей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, утром 20 сентября в квартире на улице Поющего села Вад Вадского района Нижегородской области между престарелыми супругами разгорелась бытовая ссора. Семья не смогла прийти к согласию и пенсионер пустил в ход кулаки. 82-летний мужчина разгорячился и стал бить свою 92-летнюю жену деревянной доской по голове и груди. Женщина не смогла перенести травм и скончалась на месте. Погибшая супруга является ветераном Великой Отечественной войны.

Расследование уголовного дела продолжается.