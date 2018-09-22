Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-22T12:35:46+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода

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19 сентября Нижегородский районный суд рассмотрел прошение следователей о продлении на месяц срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова.

Необходимость этой меры следствие аргументировало тем, что по делу запланирована комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В частности, она назначена в ФГБУ "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им.В.П. Сербского" на конец октября.

Кроме того, требуется получить заключение экспертов, ознакомить с ними обвиняемого и его защитника, в полном объеме собрать характеризующий материал на обвиняемого, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Обвиняемый и его защитник также не возражали против продления срока содержания под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил обвиняемому срок содержания под стражей по 23 октября.