2018-09-22T11:20:45+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»

23 сентября стартут праздник бега
Светлана СТРОКАН
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«День эстафет» состоится в Нижнем Новгороде 23 сентября 2018 года на площади Минина и Пожарского. Большой праздник бега соберёт более 3000 человек со всей области и станет первым этапом цикла спортивных мероприятий «Фестиваль рекордсменов».

Открытие «Дня эстафет» состоится в 10.00. Затем будет дан старт эстафете CheckPoint. 10 «точек» – 10 этапов, в каждом из которых своё задание: на силу, выносливость, точность, гибкость, координацию. Участники команды проходят все «точки», выполняя задания на каждой из них.

Следом за эстафетой CheckPoint пройдёт «Восьмёрка» – вертикальная эстафета по Чкаловской лестнице. Старт у подножия Чкаловской лестницы, финиш – на площади Минина и Пожарского.

Особое внимание привлечёт забег сильнейших. Для его участников эстафета длиннее на один этап – нулевой: полтора круга по площади Минина и Пожарского — 800 метров. Здесь разыграют специальные призы заслуженных мастеров спорта Валентины Фокиной и Александра Брылина.

Для самых маленьких участников спортивного праздника предусмотрена эстафета «Конфета», также вместе с детьми родители смогут поучаствовать в эстафете «Семейная».

Апогеем «Дня эстафет» станут легкоатлитические пробеги на призы.

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