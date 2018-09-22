Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Мастера народных художественных промыслов из Нижегородской области стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования». В номинации «Православие в произведениях мастеров художественных промыслов» диплом и III премию получила Елена Щукина (Павловский техникум народных художественных промыслов России, Павлово). Награда присуждена за оклад иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» (2017).
В номинации «Птицы как источник вдохновения» диплом и III премию получила Елена Частова (фабрика «Городецкая роспись», Городец) за панно «Летите, голуби, летите…» (2017).
Кроме того, лауреатом Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых мастеров литературных, музыкальных и художественных произведений стала Вера Шипулина из Семенова. Девушка отличилась в хохломской росписи.
Всего на конкурсе было представлено свыше 1100 произведений 350 авторов из 36 регионов страны. По итогам организаторы издали каталог работ.