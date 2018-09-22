2018-09-22T09:31:22+03:00
Общество

Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на яблоки, черный чай и рыбу
Светлана СТРОКАН
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Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 10 по 17 сентября 2018 года в регионе на 0,4% снизилась средняя цена на говядину (с 323,7 до 322,3 рублей за кг), на 9,4% подешевела морковь (со 30,6 до 27,7 рублей за кг), на 4,6% — лук (с 23,04 до 21,9 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 10 сентября в области снизились средние цены на яблоки, черный чай и рыбу.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на семь процентов меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава региональному правительству было поручено изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

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