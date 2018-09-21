2018-09-21T18:17:18+03:00
Общество

Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил ход работ в сквере
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил, как ведутся работы по благоустройству сквера имени Героя Прыгунова в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В рамках первой очереди благоустройства в сквере появится дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха, спорта и воркаута, - рассказала директор «Института развития городской среды» Дарья Шорина. - Также здесь будет расположена детская зона – эко-квест «Муравьишка». Эта задумка родилась в ходе общественных обсуждений, инициатором которой выступила библиотека им. Бианки.

В ходе проверки мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов осмотрел площадку, где ведутся работы.

- Сейчас здесь реализуется интересное решение – вместо брусчатки применяется инновационный материал, напомнил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Кроме того, устанавливается подбетонная подушка, которая позволит использовать в сквере технику для уборки в зимнее время. В целом подрядчик выполняет работы аккуратно. Плитка уложена ровно.

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