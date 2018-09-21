2018-09-21T17:03:26+03:00
Общество

В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки

Промывка и опрессовка прошли почти во всем жилищном фонде
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к отопительному сезону – почти на 70% теплоисточников прошли пробные топки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным департамента жилья и инженерной инфраструктуры, на 21 сентября из 7 746 домов промывка и опрессовка внутренних систем отопления проведена в 7 697 домах. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 98%.

- Из 250 котельных профилактический ремонт проведен на 248 котельных, завершен ремонт всех 164 центральных тепловых пунктов, - сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков. - Объем замены тепловых сетей составил 48 км, что было предусмотрено планом.

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