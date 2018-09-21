2018-09-21T15:57:17+03:00
Общество

Глеб Никитин поддержал проведение Олимпиады и уроков технологической инициативы

Это позволит выявлять и развивать талантливых детей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил поддержать проведение в регионе Олимпиады и уроков национальной технологической инициативы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Необходимо прикладывать максимум усилий для развития технического творчества, - подчеркнул Глеб Никитин. - Система получения инженерных навыков, начиная со школы, поможет в перспективе сформировать базу высококвалифицированных кадров для промышленности и науки. Национальная технологическая инициатива уделяет большое внимание именно образовательным проектам и Нижегородская область не может остаться в стороне от этой работы.

Кстати, уже известно, что работа по проведению уроков и олимпиады национальной технологической инициативы будет вестись правительством региона совместно с Нижегородским государственным университетом и детским технопарком «Кванториум Нижний Новгород».

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