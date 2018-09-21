2018-09-21T14:57:19+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил проверить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

В настоящее время уже проверено 3,5 тысячи паспортов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области проверят паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Соответствующее поручение дал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас подготовка к отопительному режиму в регионе проходит в штатном режиме и соответствует графику, - сообщил Глеб Никитин. – Подписаны уже 95% паспортов готовности многоквартирных домов. Но для нас важно, чтобы отчеты на бумаге не расходились с реальностью. Поэтому поручил госжилинспекции проверить все эти документы.

В настоящий момент в регионе проверены 3,5 тысячи паспортов готовности. В результате, было выявлено около 300 нарушений. Все они будут устранены в плановом режиме. Тем временем в регионе продолжается подготовка к началу отопительного сезона.

- В этом году в связи с теплым началом осени отопительный сезон для жилого фонда мы планируем дать в начале октября, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. - Социальные объекты, особенно на севере области, уже подают заявки на подключение тепловой энергии. Муниципалитеты к этому готовы.

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