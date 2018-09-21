2018-09-21T14:29:05+03:00
Общество

24 сентября в Автозаводском районе состоится День донора

Юлия ИСАЕВА
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24 сентября 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пройдет День донора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начало в восемь часов утра. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества с Нижегородским областным центром крови.

В этой акции будут участвовать более 80 сотрудников дошкольных образовательных организаций района. Собранные биологические материалы пополнят банк крови Нижегородской области.

В 2018 году педагоги детских садов сдают кровь уже во второй раз.

Напомним, с 22 по25 сентября в Нижегородской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Тест на ВИЧ экспедиция». Согласно информации, этот автопробег проходит с июня по ноябрь 2018 года в 30 регионах России. Автомобили для этих мероприятий создавал нижегородский ГАЗ. В рамках этого автопробега Минздрав России проводит серию бесплатных анонимных тестирований на ВИЧ-инфекцию и образовательные мероприятия для медицинских работников.

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