В Дзержинске военный комиссар обвиняется в служебном подлоге
В Дзержинский городской суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении военного комиссара. Об этом сообщается на сайте суда.
Согласно информации, в октябре 2016 года к мужчине, который работал военным комиссаром Дзержинска и Володарского района Нижегородской области, обратился призывник. Он попросил предоставить отсрочку от призыва на военную службу либо освободить его от прохождения военной службы и выдать военный билет.
В апреле 2018 года военный комиссар из личной выгоды внес в военный билет молодого человека сведения о том, что комиссия признала его ограниченно годным к прохождению военной службы и присвоил ему воинское звание «рядовой».
После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».