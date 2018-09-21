В Дзержинске военный комиссар обвиняется в служебном подлоге

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-21T14:07:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинский городской суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении военного комиссара. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно информации, в октябре 2016 года к мужчине, который работал военным комиссаром Дзержинска и Володарского района Нижегородской области, обратился призывник. Он попросил предоставить отсрочку от призыва на военную службу либо освободить его от прохождения военной службы и выдать военный билет.

В апреле 2018 года военный комиссар из личной выгоды внес в военный билет молодого человека сведения о том, что комиссия признала его ограниченно годным к прохождению военной службы и присвоил ему воинское звание «рядовой».

После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».