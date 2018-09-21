Жительница Гагинского района предстала перед судом за оскорбление 16-летней дочери

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-21T13:36:21+03:00

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В Гагинском районе Нижегородской области суд привлек местную жительницу к административной ответственности за оскорбление несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2018 года женщина из села Березники умышленно оскорбила 16-летнюю дочь, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью, а также высказывая реплики, содержащие негативную оценку личности девушки.

- Высказывания такого характера противоречат нормам морали, являются неприличными, имеют оскорбительный характер, тем самым унижают честь и достоинство гражданина, - говорится в сообщении.

В результате в отношении женщины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Это дело было рассмотрено судом, который вынес приговор: 33-летняя правонарушительница привлечена к административной ответственности. Она заплатит штраф