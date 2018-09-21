Пенсионер насмерть забил жену бруском в Вадском районе

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-21T13:07:42+03:00

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В Вадском районе Нижегородской области пенсионер подозревается в убийстве своей жены. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В отношении 82-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас он задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, трагедия случилась 20 сентября 2018 года в квартире дома на улице Поющего в Ваде. Между обвиняемым и его супругой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес пенсионерке множественные удары деревянным бруском по голове и в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте. Она является ветераном Великой Отечественной войны.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.