Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выпустил книгу в честь своего 15-летия
26 сентября в Центральной детской городской библиотеке имени Горького состоится презентация книги «Зоопарк Лимпопо: 15 лет в стране зверей». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Недавно нижегородское «Лимпопо» отметило свой 15-летний юбилей. Книга вышла в честь этого праздника.
- Это яркое красочное издание посвящено истории создания и развития первого частного зоопарка в России. Как живет зоопарк «Лимпопо», какие животные и птицы есть в нашей постоянно растущей коллекции, как мы ухаживаем за нашими питомцами – выращиваем малышей, кормим, лечим, убираем – обо всем этом и о многом другом рассказывается на страницах книги, - рассказали сотрудники зоопарка.
Презентация начнется в 12:30 26 сентября по адресу: улица Ефимова, дом 2.
Все желающие смогут встретиться с сотрудниками «Лимпопо», попутешествовать по страницам книги, посмотреть выставку "Мы живем в зоопарке "Лимпопо", а также побывать на фотовыставке "Мы любим зоопарк Лимпопо", а также поучаствовать в конкурсах.