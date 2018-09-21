2018-09-21T12:31:50+03:00
Общество

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выпустил книгу в честь своего 15-летия

Ее презентация пройдет 26 сентября
Юлия ИСАЕВА
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26 сентября в Центральной детской городской библиотеке имени Горького состоится презентация книги «Зоопарк Лимпопо: 15 лет в стране зверей». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Недавно нижегородское «Лимпопо» отметило свой 15-летний юбилей. Книга вышла в честь этого праздника.

- Это яркое красочное издание посвящено истории создания и развития первого частного зоопарка в России. Как живет зоопарк «Лимпопо», какие животные и птицы есть в нашей постоянно растущей коллекции, как мы ухаживаем за нашими питомцами – выращиваем малышей, кормим, лечим, убираем – обо всем этом и о многом другом рассказывается на страницах книги, - рассказали сотрудники зоопарка.

Презентация начнется в 12:30 26 сентября по адресу: улица Ефимова, дом 2.

Все желающие смогут встретиться с сотрудниками «Лимпопо», попутешествовать по страницам книги, посмотреть выставку "Мы живем в зоопарке "Лимпопо", а также побывать на фотовыставке "Мы любим зоопарк Лимпопо", а также поучаствовать в конкурсах.

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