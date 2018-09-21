В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-21T11:36:40+03:00

Он будет длиться три дня

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С 22 по25 сентября в Нижегородской области пройдут мероприятия всероссийской акции «Тест на ВИЧ экспедиция». Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, этот автопробег проходит с июня по ноябрь 2018 года в 30 регионах России. Автомобили для этих мероприятий создавал нижегородский ГАЗ. В рамках этого автопробега Минздрав России проводит серию бесплатных анонимных тестирований на ВИЧ-инфекцию и образовательные мероприятия для медицинских работников.

На эти мероприятия в регион приедет заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он посетит Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

22 сентября мероприятия пройдут в Сормовском парке (с 10:00 до 18:00), в Арзамасе (с 10:00 до 16:00) и на площади Маркина в Нижнем Новгороде (с 20:00 до 00:00).

23 сентября акция состоится в нижегородском ТЦ «Парк Авеню» (с 10:00 до 18:00) и в ОАО "ЦУМ" в Дзержинске (с 10:00 до 16:00).

24 сентября поучаствовать можно в ОСП ООО «СИБУР» в Нижнем Новгороде (с 8:00 до 16:00) и на бульваре Нефтепереботчиков в Кстове (с 11:00 до 17:00).