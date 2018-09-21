Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-21T10:06:09+03:00

У пьяного водителя не было прав

Изменить размер текста: A A

В Краснобаковском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась вчера, 20 сентября 2018 года, около трех часов ночи. На 22 километре автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга водитель «УАЗ 330306» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Согласно информации, у водителя не было прав на управление транспортным средством.

В результате погибли двое мужчин: водитель «УАЗа» и пассажир. Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

Также пострадала женщина 1983 года рождения. Она получила ушиб лба, ее осмотрели врачи, после чего отпустили домой.