2018-09-21T10:06:09+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе

У пьяного водителя не было прав
Юлия ИСАЕВА
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В Краснобаковском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась вчера, 20 сентября 2018 года, около трех часов ночи. На 22 километре автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга водитель «УАЗ 330306» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Согласно информации, у водителя не было прав на управление транспортным средством.

В результате погибли двое мужчин: водитель «УАЗа» и пассажир. Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

Также пострадала женщина 1983 года рождения. Она получила ушиб лба, ее осмотрели врачи, после чего отпустили домой.

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