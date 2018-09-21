2018-09-21T09:51:27+03:00
Общество

Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал

Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Нижегородской области рассмотрела жалобу гражданина, который ранее был осужден за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы по статье «Совершение мошенничества при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере, организованной группой».

Выяснилось, что мужчина действовал в составе организованной группы. Он похищал денежные средства из бюджета Российской Федерации путем обналичивания средств материнского капитала через оформление на лиц, обладающих материнским капиталом, договоров купли-продажи объектов недвижимости с явно завышенной стоимостью.

В результате нижегородец и его подельники причинили ущерб государству в сумме более 13 миллионов рублей.

Так как он оказался не согласен с наказанием и обратился в прокуратуру. Изучив доводы жалобы, ведомство признало приговор законным и обоснованным, а доводы заявителя не подлежащими удовлетворению.

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