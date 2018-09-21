Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
Прокуратура Нижегородской области рассмотрела жалобу гражданина, который ранее был осужден за мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчину приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы по статье «Совершение мошенничества при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере, организованной группой».
Выяснилось, что мужчина действовал в составе организованной группы. Он похищал денежные средства из бюджета Российской Федерации путем обналичивания средств материнского капитала через оформление на лиц, обладающих материнским капиталом, договоров купли-продажи объектов недвижимости с явно завышенной стоимостью.
В результате нижегородец и его подельники причинили ущерб государству в сумме более 13 миллионов рублей.
Так как он оказался не согласен с наказанием и обратился в прокуратуру. Изучив доводы жалобы, ведомство признало приговор законным и обоснованным, а доводы заявителя не подлежащими удовлетворению.