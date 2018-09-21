2018-09-21T09:31:26+03:00
Общество

На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли

Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области продолжаются работы по уборке технической конопли. По данным на 20 сентября, уже очищено 600 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Согласно информации, в этом году техническая конопля впервые была введена в севооборот. Посевные площади под данной культурой составили 1431 гектаров.

Как заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов, это направление продолжит развиваться, потому что является перспективным.

-В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию пенькоперерабатывающего завода, - добавил Морозов.

По информации регионального минсельхоза, реализация пеньковолокна будет осуществляться не только на территории России, но и планируется организация его экспорта в Европу.

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