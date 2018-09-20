Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов

СЕГОДНЯ 18:16 2018-09-20T18:16:55+03:00

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Сотрудники Нижегородской транспортной полиции и их коллеги из Северо-Западного федерального округа обнаружили нарколабораторию на территории Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ПФО.

Согласно информации, в помещении лежали прекурсоры и наркотическое средство «метадон» весом более 16 килограммов. В ходе обыска там же были найдены восемь единиц огнестрельного оружия и более полутора тысяч штук боеприпасов.

Правоохранителям удалось задержать организатора лаборатории – ранее судимого 50-летнего жителя Московской области и двоих его сообщников из Ленинградской области. Они сбывали наркотики на территории Нижегородской и Московской областей.

На данный момент возбуждено уголовное дело статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».