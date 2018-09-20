Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-20T17:53:40+03:00

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19 сентября появилась информация, что прожиточный минимум в Нижегородской области будет повышен на два рубля. Сегодня в ходе брифинга министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев пояснил, что это только плюс для региона.

- Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в регионе и стабильной стоимости корзины товаров первой необходимости, - заявил он.

По словам Гнеушева, величина прожиточного минимума для пенсионеров складывается из потребительской корзины товаров первой необходимости.

Он добавил, что при прогнозировании величины прожиточного минимума в Нижегородской области на следующий год берется фактическая величина минимума первого квартала и, исходя из прогноза цен на товары первой необходимости на 3−4 кварталы 2018 года и 1 квартал 2019 года, формируется величина прожиточного минимума на 2019 год. Она составила 8,102 тысячи рублей, что всего на два рубля выше изначально установленного минимума на 2018 год.

Гнеушев подчеркнул, что такое незначительное отличие связано с тем, что цены в 3−4 кварталах текущего года будут снижаться и даже будут ниже, чем в конце прошлого года.

- Цены на продукты первой необходимости у нас не растут и поэтому разница всего в два рубля. В восьми регионах ПФО такая же ситуация, а в остальных прожиточный минимум изменился незначительно. В целом это можно наблюдать по всей России, - подытожил министр.