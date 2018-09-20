Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-20T17:33:46+03:00

На это выделены более 23 миллионов рублей

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Представители НРО «Единой России» и администрации Приокского района Нижнего Новгорода проверили ход работ по благоустройству первого (верхнего) озера Щелоковского хутора. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Работы ведутся в рамках реализации проекта «Городская среда». На благоустройство выделены более 23 миллионов рублей. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и привозят песок для пляжа.

- Мы внимательнейшим образом реагируем на любые замечания, и оперативно стараемся либо разъяснить ситуацию, либо исправить какие-то недочеты, - сказала заместитель секретаря Приокского отделения партии Ольга Деревянкина.

По словам директора компании-подрядчика Юрия Котова, вскоре на Щелковском хуторе будут посажены цветники. Тем временем там уже приступили к посадке ценных пород кустарников и деревьев, их общее число составит 162 штук.

На территории Щелоковского хутора будет проведен комплекс работ по благоустройству: оборудованы песчаные и асфальтовые дорожки, рулонный газон, бетонный переход через ручей; декорированы галькой и валуном зоны ручья; посажены деревья и кустарники, разбиты цветники; установлены бортовой камень, деревянный бордюр, а также новые скамейки, урны и кабины для переодевания.