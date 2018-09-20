Глеб Никитин: «В Нижегородской области будет создан экспортный совет»

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-20T16:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

VI ежегодный бизнес-форум «Время экспорта» состоялся в Нижнем Новгороде в четверг, 20 сентября, в рамках Международного Digital Summit. Участниками форума стали представители экспортно-ориентированных компаний, федеральных структур поддержки экспорта, региональных органов исполнительной власти, а также эксперты в сфере внешнеэконосической деятельности и представители общественных объединений бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно данным первого полугодия 2018 года, несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил 1 миллиард 800 миллионов долларов, что на 30% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

- К 2024 году несырьевой неэнергетический объем экспорта должен достигнуть отметки в шесть миллиардов долларов. Задача правительства Нижегородской области – простимулировать этот рост через совместную работу с Российским экспортным центром, Правительством России и предприятиями региона. С учетом его положений до конца текущего года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне. В частности, будет создан региональный экспортный совет при губернаторе, задача которого – индивидуальное решение проблемных вопросов экспортной деятельности, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках форума также были награждены победители конкурса «Лучший экспортер – 2017». Лучшие результаты по объему экспорта показало предприятие АО «ВМЗ», по динамике – АО «НМЖК», по значимости для региона – АО УК БХХ «ОРГХИМ».