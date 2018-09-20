2018-09-20T16:28:33+03:00
Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области увеличатся на два миллиарда рублей

Валерия ГРОМОВА
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Доходы бюджета Нижегородской области будут увеличены более чем на два миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Такое решение было принято 20 сентября на заседании комитета ЗС НО по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно информации, поступления налога на доходы физических лиц будут увеличены на 916,8 миллиона рублей. Это связано с увеличением темпов роста фонда оплаты труда. Также на 450 миллионов будет больше поступлений налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения. Безвозмездные поступления из федерального бюджета вырастут на 960 миллионов рублей.

За счет дотации из федерального бюджета будет выделено на капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, благоустройство территорий школы №10 и школы №123 Нижнего Новгорода, а также приобретение мобильного комплекса детского технопарка «

Кванториум».

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2018 год будут таковыми: доходы увеличены на 2 миллиарда 196 миллионов рублей, а расходы – на один миллиард 843 миллиона рублей.

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