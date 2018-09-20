2018-09-20T15:40:26+03:00
Общество

Суд отправил нижегородца в колонию строгого режима из-за долгов по алиментам

Юлия ИСАЕВА
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Выксунский суд приговорил одного из местных жителей к шести месяцам исправительной колонии строгого режима за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба УФССП по Нижегородской области.

36-летний мужчина обязан ежемесячно выплачивать одну четвертую часть всех доходов на содержание своего несовершенного ребенка. Зная об этом, обвиняемый уклонялся от уплаты алиментов. Он нигде не работал и даже не пытался устроиться.

В результате его долги доросли до суммы более 250 тысяч рублей.

Судебный пристав предупреждал должника об административной и уголовной ответственности, но на мужчину это не подействовало. Ранее он уже получал за неуплату алиментов 100 часов обязательных работ.

После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело с назначением наказания в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Даже это не изменило действий мужчины. Он не встал на путь исправления и постоянно нарушал порядок и условия отбывания наказания. Тогда сотрудник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области попросил суд отменить ему условный срок.

В итоге судом были приняты во внимание все обстоятельства дела и вынесено постановление об отмене условного осуждения и направление гражданина для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима на срок шесть месяцев, которое он отбывать отправился прямо из зала суда.

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