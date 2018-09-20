Демонтаж трамвайных путей на проспекте Ленина в Дзержинске завершат к октябрю

СЕГОДНЯ 15:12 2018-09-20T15:12:29+03:00

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В Дзержинске (Нижегородская область) к началу октября 2018 года планируется завершить демонтаж трамвайных путей на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас вместо рельсов уже уложен асфальт, рядом обустраивают пешеходный переход. Также продолжаются работы на пересечении проспекта Ленина с бульваром Мира.

- Сейчас демонтируется второй переезд из семи запланированных. Дорожники от графика не отстают: к началу октября благоустройство проспекта Ленина должно быть завершено, - заявил глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Он добавил, в 2019 году рельсы демонтируют на пересечениях с улицами Клюквина и Черняховского, разделительную полосу на проспекте засеют травой.

Также в следующем году будет разработан проект расширения проспекта Ленина от площади Дзержинского до улицы Клюквина, а также реконструирован участок проспекта от площади Дзержинского до выезда из города и демонтаж путей на пересечении проспекта Ленина с улицей Самохвалова в связи с расширением улицы Красноармейской до четырёх полос.